В пятницу из-за забастовки Finnair отменит 90 рейсов

В связи с очередной забастовкой в пятницу, 17 марта, финская авиакомпания Finnair отменяет 90 внутренних и международных рейсов. Кроме прочих будут отменены и вылеты по направлению Таллинн-Хельсинки.

Это пятая по счёту стачка, вызванная трудовым спором IAU и объединения работодателей сферы услуг Palta. Стороны отказались принять условия мирового посредника, поэтому забастовка состоится 17 марта с 15:00 до 17:00 в аэропорту Хельсинки, сообщил портал fontanka.fi.

"Уже второй раз мы вынуждены отменить более 90 рейсов, что составляет примерно треть наших дневных пятничных рейсов, - заявил Яакко Шильдт, главный операционный директор Finnair. - Отмены коснутся большого числа наших внутренних рейсов, а также европейских направлений".

По сообщению перевозчика, будет отменено три рейса по направлению из Таллинна в Хельсинки и столько же в обратном направлении:

AY107 Хельсинки – Таллинн 13:45

AY108 Таллинн — Хельсинки 14:45

AY113 Хельсинки – Таллинн 16:25

AY114 Таллинн — Хельсинки 17:25

AY105 Хельсинки – Таллинн 18:30

AY106 Таллинн — Хельсинки 19:30

Авиакампания сообщает, что пассажиры, чьи перелеты были отменены из-за забастовки 17 марта и пассажиры, чьи вылеты запланированы на дни возможных забастовок (22, 23 и 24 марта) до 9 апреля могут обменять билеты на более поздние рейсы.

Finnair рекомендует дождаться появления альтернативного варианта вылета в бронировке. В случае, если авиакомпания не сможет предложить альтернативные варианты вылета, то пассажир может как поменять дату вылета так и вернуть билет.

Finnair обещает извещать пассажиров об изменениях по смс и электронной почте. Аквиакомпания также рекомендует быть готовым к ограничениям питания на борту и очередям на сдаче багажа. Путешественникам советуют по возможности брать только ручную кладь.

Со списком всех отмененных рейсов можно ознакомиться на сайте Finnair. Там же можно следить за всей последней информацией.