В пятницу из-за забастовки Finnair вновь отменит 90 рейсов ({{commentsTotal}})
В связи с очередной забастовкой в пятницу, 17 марта, финская авиакомпания Finnair вновь отменяет 90 внутренних и международных рейсов. Кроме прочих будут отменены и вылеты по направлению Таллинн-Хельсинки.
Это пятая по счёту стачка, вызванная трудовым спором IAU и объединения работодателей сферы услуг Palta. Стороны отказались принять условия мирового посредника, поэтому забастовка состоится 17 марта с 15:00 до 17:00 в аэропорту Хельсинки, сообщил портал fontanka.fi.
"Уже второй раз мы вынуждены отменить более 90 рейсов, что составляет примерно треть наших дневных пятничных рейсов, - заявил Яакко Шильдт, главный операционный директор Finnair. - Отмены коснутся большого числа наших внутренних рейсов, а также европейских направлений".
По сообщению перевозчика, будет отменено три рейса по направлению из Таллинна в Хельсинки и столько же в обратном направлении:
AY107 Хельсинки – Таллинн 13:45
AY108 Таллинн — Хельсинки 14:45
AY113 Хельсинки – Таллинн 16:25
AY114 Таллинн — Хельсинки 17:25
AY105 Хельсинки – Таллинн 18:30
AY106 Таллинн — Хельсинки 19:30
Авиакомпания сообщает, что пассажиры, чьи перелеты были отменены из-за забастовки 17 марта и пассажиры, чьи вылеты запланированы на дни возможных забастовок (22, 23 и 24 марта) до 9 апреля могут обменять билеты на более поздние рейсы.
Finnair рекомендует дождаться появления альтернативного варианта вылета в бронировании. В случае, если авиакомпания не сможет предложить альтернативные варианты вылета, то пассажир может поменять дату вылета или вернуть билет.
Finnair обещает извещать пассажиров об изменениях по смс и электронной почте. Аквиакомпания также рекомендует быть готовым к ограничениям питания на борту и очередям на сдаче багажа. Путешественникам советуют по возможности брать только ручную кладь.
Со списком всех отмененных рейсов можно ознакомиться на сайте Finnair. Там же можно следить за всей последней информацией.
Редактор: Дина Малова