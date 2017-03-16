Фонд EAS даст 15 млн евро на развитие семи развлекательных аттракционов в Эстонии

Деньги дадут на развитие аттракционов "Космопарк" в Пыльтсамаа, "Морская звезда" в Дирхаме, "WOW!" в Курессааре и 4 проектам в Таллинне: морскому музею в башне Толстая Маргарита, на строительство колеса обозрения в Юлемисте, зоопарку и центру виртуальной реальности в Ноблесснере.

По оценке конкурсной комиссии фонда EAS, выбор пал на эти 7 проект из 34 претендентов, потому что у них наиболее мощный потенциал для привлечения туристов, и они все вместе создадут дополнительно 100 новых рабочих мест.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало сказала, что это одна из самых больших инвестиций в сфере туризма. "Мы хотим развивать туристический сектор по всей стране, чтобы у местных путешественников и зарубежных туристов был стимул посещать достопримечательности не только в столице, но и за ее пределами. Это позволит развивать местное предпринимательство".

Помимо инвестиций в развитие аттракционов, в ближайшее время будут направлены деньги на строительство конференц-центра в Таллиннском горхолле, чтобы развивать бизнес-туризм, и на развитие малых портов Эстонии. "Все это должно привлечь в Эстонию больше туристов и будет способствовать росту экономики страны".