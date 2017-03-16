Ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в ЦРК.

Информация о том, когда пройдет прощание с Поляковым, будет обнародована позднее.

Пост директора ЦРК Юрий Поляков занял в 2006 году.

Юрий Поляков родился в 1953 году в России, но с младенческих лет жил в Эстонии. Учился в Таллинне, потом в Петербурге, получив сначала экономическое, а затем юридическое образование.

Юрий Поляков много лет входил в состав Таллиннского городского собрания. До сегодняшнего дня он был вице-председателем фракции Центристской партии.