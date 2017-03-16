Скончался генерал Александер Эйнселн

"От имени Сил обороны выражаю соболезнование близким генерала Александера Эйнселна", – сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Терраса.

"Трудно переоценить вклад Эйнселна в строительство Сил обороны, своим стилем командования он внес воска западные отношения и западное мышление. Он направлял наших офицеров и унтер-офицеров на обучение в учебные заведения свободного мира. Все это было подготовкой в вступлению в НАТО, – подчеркнул Террас. – Генерал Эйнселн прекрасно понимал необходимость и направлял эстонских военнослужащих в зарубежные операции, что вернуло нам очень много связей как с союзниками НАТО, так и с партнерами".

Генерал Александер Эйнселн родился 25 октября 1931 года в Таллинне, вместе с матерью в 1944 году перебрался из Эстонии в Германию и с 1949 году проживал в США. В 1951-1985 гг служил в американской армии, участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах, в 1993 году вернулся в Эстонию и с мая 1993 по декабрь 1995 года возглавлял Силы обороны Эстонии.