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Скончался генерал Александер Эйнселн ({{commentsTotal}})

Александер Эйнселн. Автор: Штаб Сил обороны
Эстония
Эстония
BNS

В ночь на четверг, 16 марта, скончался первый после восстановления независимости Эстонии командующий Силами обороны генерал Александер Эйнселн.

"От имени Сил обороны выражаю соболезнование близким генерала Александера Эйнселна", – сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Терраса.

"Трудно переоценить вклад Эйнселна в строительство Сил обороны, своим стилем командования он внес воска западные отношения и западное мышление. Он направлял наших офицеров и унтер-офицеров на обучение в учебные заведения свободного мира. Все это было подготовкой в вступлению в НАТО, – подчеркнул Террас. – Генерал Эйнселн прекрасно понимал необходимость и направлял эстонских военнослужащих в зарубежные операции, что вернуло нам очень много связей как с союзниками НАТО, так и с партнерами".

Генерал Александер Эйнселн родился 25 октября 1931 года в Таллинне, вместе с матерью в 1944 году перебрался из Эстонии в Германию и с 1949 году проживал в США. В 1951-1985 гг служил в американской армии, участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах, в 1993 году вернулся в Эстонию и с мая 1993 по декабрь 1995 года возглавлял Силы обороны Эстонии.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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