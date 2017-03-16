Новый глава ERR Эрик Роозе обещает сделать упор на новые медиа

По словам вступающего в должность председателя правления Эстонского телерадиовещания (ERR) Эрика Роозе, прежде всего необходимо решить проблему отставания в диги-медиа.

В своем интервью "Актуальной камере" Роозе отметил, что главная проблема — это новые медиа, финансирование которых не предусмотрено законодательством. По его словам, радио и телевидение находятся в менее критическом положении, пишет портал uudised.err.ee.

"Проблема законодательства в том, что оно не предусматривает выделения денег непосредственно на диги-медиа. Веозможно, что в ближайшие годы закон нужно будет адаптировать", - сказал Роозе.

Отвечая на вопрос, не придется ли финансировать новые ресурсы за счет радио и телевидения, он отметил, что техника так быстро идет вперед, что зачастую она дешевле, чем старая.

"Не думаю, что новые медиа должны развиваться за счет радио, телевидения или другой культурной деятельности. Это аспект, в котором наблюдается отставание по сравнению с остальным миром и другими медиа", - отметил Роозе.

Бюджет ERR на 2017 год предусматривает 37 млн евро и, по словам Роозе, это большая сумма.

"При перерасчете на одну семью это выходит в пределах 4-5 евро в месяц. На сегодняшний день ни на одну газету нельзя подписаться так дешево. Определенно, это не слишком затратно".

Бывший гендиректор Postimees Эрик Роозе (48) стал победителем открытого конкурса на должность председателя правления Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR.

Новый председатель правления ERR вступит в должность не позднее 1 июня. Срок его полномочий продлится пять лет.