Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС

О том, что законопроект о брексите получил одобрение королевы объявил спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу, передает Би-Би-Си, meduza.io.

Одобрение королевы — обязательная, но формальная процедура — за последние 300 лет британские монархи не отвергли ни один из одобренных парламентом законопроектов.

Законопроект, разрешающий правительству Великобритании начать процедуру выхода из Евросоюза, был принят парламентом в понедельник, 13 марта.

После того, как проект закона одобрила королева, правительство Великобритании сможет официально обратиться в руководящие органы ЕС с заявлением о выходе. Планируется, что такое заявление премьер-министр Тереза Мэй направит до 31 марта. Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза займет около двух лет.