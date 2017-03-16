Кеннет Райсма уступил во втором круге на турнире во Франции

Третья ракетка Эстонии Кеннет Райсма не сумел преодолеть второй раунд турнира серии ITF во французском Пуатье с призовым фондом 15 000 долларов США.

В четверг, 16 марта, в поединке второго круга 18-летний Райсма (ATP 700) уступил посеянному под вторым номером французу Реми Бутилье (ATP 346) - 6:3, 1:6, 1:6.

Матч продлился 1 час и 44 минуты. В активе эстонца было 6 эйсов. В пассиве - 6 двойных ошибок. Помимо этого Райсма реализовал всего 2 брейк-пойнта из 12.

На турнире во Франции Эстонию представляет и вторая ракетка страны Владимир Иванов.