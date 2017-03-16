Правомочность быстрого роста акцизов на алкоголь установит Госсуд

В четверг, 16 марта, парламент Эстонии не поддержал предложение канцлера права Юлле Мадизе внести изменения в закон, которым были повышены акцизные ставки на слабоалкогольные напитки. Разрешить ситуацию Мадизе надеется в Госсуде.

Канцлер права Юлле Мадизе предложила Рийгикогу внести изменения в принятые в декабре прошлого года поправки, предусматривающие повышение акцизных ставок на слабоалкогольные напитки с 1 июля 2017 года и 1 февраля 2018 года в более быстром темпе, чем было запланировано ранее.

По оценке канцлера юстиции, данные положения нарушают свободу предпринимательства и принцип правомерного ожидания.

Однако парламент с Мадизе не согласился. Доводы канцлера сочли убедительными 34 народных избранника из числа оппозиции, в то время как 49 депутатов от правящих партий выразили несогласие.

В такой ситуации Юлле Мадизе пообещала искать справедливости в Госсуде. Она выразила надежду, что Госсуд успеет до 1 июля дать правовую оценку этому вопросу.

Ранее, как писал rus.err.ee, конституционная комиссия Рийгикогу назвала вызвавшие разногласия поправки соответствующими Конституции.