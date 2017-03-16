В парижском офисе МВФ взорвалось письмо ({{commentsTotal}})
В парижском офисе МВФ взорвалось письмо. Был ранен сотрудник, вскрывший его.
Сотрудник МВФ получил ранения рук и лица, персонал офиса был эвакуирован, сообщает Би-Би-Си.
В среду, 15 марта, была перехвачена посылка с бомбой, отправленная в Министерство финансов Германии министру Вольфгангу Шойбле.
Греческая крайне левая партия "Заговор огненных ячеек" (Conspiracy of Fire Cells) на своем сайте заявила, что это они отправили взрывное устройство министру финансов Германии.
Редактор: Артур Тооман