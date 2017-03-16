rus.err.ee

На чемпионате мира среди юниоров фигурист из Эстонии установил личный рекорд ({{commentsTotal}})

Даниэль Альберт Науритс Автор: PM/SCANPIX BALTICS
Спорт
Спорт

Несмотря на то, что в произвольной программе Даниэль Альберт Науритс допустил несколько помарок, в общей сложности по результатам двух программ ему удалось набрать рекордное для себя количество баллов — 178,48.

Набранные Науритсом 178,48 баллов превышают его результат на прошедшем в январе чемпионате Европы, где он установил свой личный рекорд в 176.10 балла.

На данный момент из 24 участников свои программы показали 18, четверых из которых эстонскому фигуристу удалось обойти.

Впереди выступление сильнейшей разминки, в том числе россиян Дмитрия Алиева, Александра Петрова и Александра Самарина.

Сегодня утром также выступила танцевальная пара Виктория Семенюк и Артур Груздев. Набрав 44.51 баллов, им не хватило чуть больше одной десятой, чтобы отобраться в произвольную программу.

Завтра стартуют соревнования одиночниц, где от Эстонии выступит Кристина Шкулета-Громова.

Редактор: Дина Малова



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков

Эдгар Сависаар намерен баллотироваться на местных выборах в Ласнамяэ

 

Российские таможенники не пустили в Эстонию туриста с самоваром

EAS даст 15 млн евро на развитие семи аттракционов в Эстонии

Российские таможенники не пустили в Эстонию туриста со своим самоваром

Взрыв в парижском офисе МВФ

В парижском офисе МВФ взорвалось письмо. Вскрывший его сотрудник получил ранение.

На чемпионате мира среди юниоров фигурист из Эстонии установил личный рекорд
ФОТО: неделя моды в Таллинне стартовала с показа коллекции Wear-Arts
Бывший сотрудник КаПо из Ида-Вирумаа лишен государственной награды
Мнение / Интервью
Бородич: ради увеличения транзита комиссия по экономике собирается наладить отношения с Россией

Член парламентской комиссии по экономике Денис Бородич отметил, что в Эстонии логистическая инфраструктура находится на достаточно высоком уровне. Однако, по его словам, направление транзита определяется не экономическими факторами, а политикой. Поэтому в целях увеличения грузопотока, комиссия намерена начать переговоры с Россией на политическом уровне.

Эне Эргма против гендерных квот на руководящих должностях
Андрей Крашевский: Европейский союз переходит к разноскоростной интеграции
Ратас: я жил во времена оккупации и знаю, каково это
Ида-Вирумаа
Существенно изменится раписание поездов Elron на линии Нарва-Таллинн
Ида-Вирумаа бьет рекорды по пожарам, жители региона к советам спасателей не прислушиваются
Решение по финансированию Нарвского музея по-прежнему не принято
Неизвестные подожгли в Нарве четыре мусорных контейнера
Международный фестиваль детских хоров "Хрустальный колокольчик" соберет в Нарве 400 участников
Выбор редакции
Полиция предупреждает о нацеленных на детей опасных группах в соцсетях
Российские туристы в Ида-Вирумаа хвалят местную кухню и уровень обслуживания
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
За рубежом
Порошенко ввел санкции против российских банков на Украине
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Новый постпред США в ООН заявила о невозможности доверять России
США обвинили сотрудников ФСБ России в атаке на Yahoo
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Президент Молдавии: страна не сохранится как государство, если не решит проблему Приднестровья
Эстония
Правомочность быстрого роста акцизов на алкоголь установит Госсуд

В четверг, 16 марта, парламент Эстонии не поддержал предложение канцлера права Юлле Мадизе внести изменения в закон, которым были повышены акцизные ставки на слабоалкогольные напитки. Разрешить ситуацию Мадизе надеется в Госсуде.

Скончался генерал Александер Эйнселн
Эстония вошла в шестерку самых популярных стран у российских туристов
В Таллинне на реке Пирита два пожилых рыбака провалились под лед
В четверг суд примет решение относительно законности увольнения спасателя Менькова
На ярмарке труда в Пайде предложат свыше 100 рабочих мест
Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2
Экономика
Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора
Эстонская железная дорога ищет нового руководителя
15.03
Комиссия по экономике отсрочила введение требования о биотопливе на год
14.03
Цены на газ для эстонских потребителей могут быть снижены
14.03
Банк Nordea пригрозил перенести штаб-квартиру из Швеции из-за нового налога
14.03
Два завода VKG простаивают из-за нехватки сланца
13.03
"АК": владельцев частного леса могут обязать сажать деревья на месте вырубки
Спорт
Кеннет Райсма уступил во втором круге на турнире во Франции
Травмированный Зопп вернется на корт не раньше апреля
Женская сборная Эстонии по футболу уступила в финале "Кубка Афродиты"
Бронзовым призером чемпионата Эстонии по футзалу стал "Ринопал"
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Норвегии выиграл Френцель, у Ильвеса 17-е место
Эстонский фигурист успешно откатал короткую программу на чемпионате мира среди юниоров
Хейки Наби в 12-й раз стал чемпионом Эстонии
Тянак финишировал четвертым на "Ралли Мексика"
Команда Сийма-Сандера Вене ухудшила свои шансы на выход в плей-офф Единой лиги
Культура
Русский театр представит новую постановку Артёма Гареева - спектакль "Бред вдвоём"

В пятницу, 17 марта, в Русском театре состоится премьера спектакля "Бред вдвоем" по пьесе Эжена Ионеско и поставленного режиссером Артёмом Гареевым, передает "Актуальная камера".

В Тарту День родного языка отметили у памятника эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону
Электронный диктант по эстонскому языку безошибочно написали 37 из 5881 участников
На Лондонской книжной ярмарке будет представлена и Эстония
Разное
Старейшина Кристийне Вадим Белобровцев отчитался перед комиссией за свой плакат
По субботам в ТЛУ можно подготовиться к "Тотальному диктанту"
Залежавшиеся на полке книги теперь можно обменять на новые
Не менее четырех человек погибли в США из-за снежной бури
Нью-Йорк накрыл весенний снежный шторм
13.03
Департамент окружающей среды: медведи проснулись, будьте осторожны
13.03
Норвежская госфирма приобретает долю в эстонской компании T solutions
13.03
Работающие за границей учителя эстонского языка обсудили проблемы преподавания
Последние новости
14:41
Порошенко ввел санкции против российских банков на Украине
14:29
На чемпионате мира среди юниоров фигурист из Эстонии установил личный рекорд
14:04
В парижском офисе МВФ взорвалось письмо
13:59
Правомочность быстрого роста акцизов на алкоголь установит Госсуд
13:43
Российские таможенники не пустили в Эстонию туриста со своим самоваром
13:40
Кеннет Райсма уступил во втором круге на турнире во Франции
13:27
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
13:24
Новый глава ERR Эрик Роозе обещает сделать упор на новые медиа
13:19
Скончался генерал Александер Эйнселн
13:14
Эстония вошла в шестерку самых популярных стран у российских туристов
14:08
Ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков
12:29
Фонд EAS даст 15 млн евро на развитие семи развлекательных аттракционов в Эстонии
12:22
В пятницу из-за забастовки Finnair отменит 90 рейсов
11:29
ФОТО: неделя моды в Таллинне стартовала с показа коллекции Wear-Arts
Эстония
Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2
Главы МВД и Минюста не комментируют возможность сдачи экзамена на ношение оружия с переводчиком
В Таллиннской реальной школе может появиться учебно-методический центр