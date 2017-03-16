Порошенко ввел санкции против российских банков на Украине

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины, утвердив принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в четверг, 16 марта, сообщила пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

Ограничения введены в отношении "Сбербанка", "VS Bank" ("ВиЭсБанка"), Проминвестбанка, "ВТБ Банка" и "БМ Банка".

Порошенко поручил МИД Украины проинформировать об этих санкциях компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и предложить им ввести аналогичные меры.

Санкции вводятся на год и предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков. В то же время ограничения, по данным Нацбанка Украины, не запрещают проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

Порошенко также утвердил принятое в среду решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о полной транспортной блокаде неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины.

Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины в последние месяцы стала более напряженной, и на линии соприкосновения участились обстрелы. Представители радикально настроенных политических движений и партий начали организовать блокаду торговли с Донбассом, практически полностью перекрыв поставки на Украину угля с неподконтрольных территорий. В ответ на многих украинских предприятиях в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках было введено внешнее управление, а в России было принято постановление о признании документов, выданных органами этих республик.

Многие теплоэлектростанции на Украине могут использовать уголь только тех марок, который добывается в Донбассе, поэтому остановка его поставок может привести к энергетическому кризису на Украине.