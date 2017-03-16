Директором канцелярии Рийгигогу станет Пеэп Яхило

Руководство Рийгикогу единогласно выбрало победителем конкурса на замещение должности директора канцелярии парламента Пеэпа Яхило, который приступит к своим обязанностям 15 июля и будет работать в течение пяти лет.

Руководство Рийгикогу объявило конкурс в январе, конкурс проводила консультационная и рекрутинговая компания Fontes PMP. На конкурс поступило 26 заявлений. Fontes провел интервью с 14 кандидатами и дал оценку пяти сильнейшим. В феврале Fontes представил правлению Рийгикогу на основе проведенных интервью и оценок три кандидатуры – Пеэпа Яхило, Кристель Волтенберг и Марию Алайыэ.

Руководство Рийгикогу встретилось с тремя кандидатами, и вынесло свое решение после того, как кандидаты были обсуждены в совете старейшин парламента. В совет старейшин входят помимо руководства Рийгикогу еще и председатели парламентских фракций.

Пеэп Яхило работает в настоящее время послом Эстонии в Нидерландах, во время своей долгой дипломатической карьеры он был послом Эстонии в Индии, Албании, Греции, на Кипре, в Исландии и Норвегии. В 2009-2012 годах он был вице-канцлером МИД по административным вопросам, также он работал генеральным директором отдела внутреннего аудита и и отдела персонала.

Рабоющая в настоящее время директором канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ, которая также выдвинула свою кандидатуру и участвовала в конкурсе, привлекла к себе внимание в связи со скандалом с финансирование хутора президента Эстонии Тоомаса Хенрика Ильвеса Эрма.