В выходные погода испортится

В ближайшие дни в Эстонии обещают дожди и мокрый снег, в середине следующей недели воздух прогреется до +8 градусов.

В пятницу ночью над Западной Эстонией распространится область низкого давления, пройдет мокрый снег, дождь. Днем пасмурная погода ожидается во всей Эстонии. Юго-западный, южный ветер к утру усилится, на побережье порывы могут достигать 16-20 м/с. Во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха ночью – от -3 до +1, днем – от +1 до +5 градусов.

В субботу ночью пройдет дождь и мокрый снег. Днем осадки будут слабыми. Температура воздуха ночью – от -1 до +2. днем – от +1 до +5 градусов.

В воскресенье местами пройдет снег, мокрый снег и дождь. Ветер западный, слабый. Температура воздуха ночью – от 0 до -4, днем – от +1 до +5 градусов.

В понедельник осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью – от -1 до -7, днем – от +2 до +5 градусов.

Во вторник осадки местами пройдут в Западной Эстонии. Ветер юго-западный, южный. Температура воздуха ночью – от 0 до -5, днем – от +2 до +7 градусов.

В среду обещают дожди. Ветер южный. Температура воздуха ночью – от 0 до +2, днем – от +3 до +8 градусов.

В четверг дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха ночью – от 0 до +3, днем – от +3 до +7 градусов.