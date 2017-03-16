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В результате стрельбы в школе на юге Франции ранены восемь человек ({{commentsTotal}})

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Фото: Полицейские возле лицея, где произошла стрельба. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом
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Стрельбу во французском лицее Токвиль в городе Грас открыл 17-летний школьник. Министр образования Франции заявила, что устроивший перестрелку школьник был помешан на оружии.

Ученик школы города Грас на юге Франции, устроивший перестрелку в стенах учебного заведения, был помешан на оружии. Об этом сообщила министр образования Франции Наджат Валло-Белькасем, прибывшая на место происшествия, передает ТАСС.

"Это психически неуравновешенный молодой человек, помешанный на оружии", - отметила она. Министр уточнила, что помимо восьми человек, получивших огнестрельные ранения, еще около 10 школьников были доставлены в больницу в шоковом состоянии и незначительными травмами, вызванными давкой. "К счастью, благодаря действиям директора школы и оперативному вмешательству полиции, нам удалось избежать более серьезной драмы", - констатировала министр.

Виновником случившегося стал 17-летний школьник, который в итоге был задержан. "Он не был ранее известен службам полиции и разведки. Будучи учеником школы, он пронес внутрь оружие, из которого открыл стрельбу", - сообщили в МВД Франции.

Речь идет о техническом лицее Токвиль в Грасе в 30 км к северу от Ниццы. По имеющейся информации, открывший огонь ученик был вооружен охотничьим ружьем, а также имел при себе два пистолета и две учебные гранаты. По основной версии, выдвинутой на данный момент, целью его атаки был директор лицея, по которому нападавший открыл целенаправленный огонь, однако мотивы его действий не установлены.

На фоне случившегося в городе была объявлена тревога, связанная со случившимся. Все учебные заведения Граса были закрыты. На место происшествия у лицея Токвиль прибыла группа полицейского спецназа. Вместе с тем, на данный момент версия террористического умысла в действиях нападавшего не подтверждается.

Ранее сообщалось, что 17-летний ученик лицея в Грасе (департамент Альп-Маритим), вооруженный двумя пистолетами и ружьем, проник в здание учебного заведения и открыл огонь, передала Русская служба Би-би-си.

По информации газеты Le Monde, стражи порядка также обезвредили взрывное устройство на основе дымного пороха, которое было обнаружено в здании лицея.

Газета Le Figaro отмечает, что, согласно предварительным результатам расследования, нападавший действовал в одиночку. Полиция изучит записи с пяти камер видеонаблюдения в лицее, чтобы точно это установить.

Также эксперты исследуют арсенал нападавшего и проверяют, всё ли его оружие было настоящим. Сообщается, что всех пострадавших он ранил из дробовика. Помимо ружья и двух пистолетов (или их макетов) у молодого человека нашли две учебных гранаты.

По данным Le Monde, нападавший не был связан с исламистами. Арестованный молодой человек, по словам источника газеты в полиции, смотрел видеозаписи массовых убийств.

Издание утверждает, что молодой человек вдохновлялся стрельбой, которую в 1999 году устроили в американской школе "Колумбайн" два ее ученика. Они убили 13 человек и покончили с собой. Еще 37 человек тогда получили ранения.

Редактор: Надежда Берсенёва



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