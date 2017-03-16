Фирма Ragn-Sells AS отказалась от сотрудничества с Tallinna Jäätmekeskus

"Ни один клиент не останется необслуженным. С 2015 года мы обслуживаем клиентов на основании тех самых цен, которые мы подавали при участии в тендере. В то же время за этот период существенно изменились опустошаемые емкости, выросли расходы на рабочую силу, а цены на топливо поднялись на рекордный в новейшей истории уровень. При таком уровне цен обслуживание становится больше невозможным",- сообщил в пресс-релизе председатель правления Ragn-Sells Райн Вяэна.

В начале этого года компания Ragn-Sells представила Таллинну ходатайство о повышении цен с тем, чтобы опустошение самых малых контейнеров на 140-370 литров стоило 1,02 евро, а наиболее распространенных на 600-1100 литров - 1,24 евро. "Мы говорим об очень скромном изменении цен, в большей степени речь идет о центах, которые помогли бы нам продолжать работу. Таллинн наше ходатайство отклонил ", - сообщил Вяэна.