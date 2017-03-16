Главного мышелова британского премьера могут выгнать за профнепригодность

Кот Ларри, который живет в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 и должен бороться с проблемой крыс и мышей в здании, плохо справляется со своими обязанностями, сообщает The Telegraph. Издание приводит слова источника в резиденции, по словам которого, Ларри в ближайшее время может быть уволен.

Ларри получил официальный статус главного мышелова премьер-министра в 2011 году, но скоро стало ясно, что с работой он не справляется. Как констатирует The Telegraph, кот либо игнорирует мышей, либо предпочитает играть с ними, передает Интерфакс.

При этом кот Палмерстон, который живет в главном здании МИД, поймал десятки мышей. Также сообщается, что эффективным охотником себя показал кот Глэдстоун, который охраняет от грызунов британский Минфин.

Издание также отмечает, что многие лондонские чиновники возмущены тем, что им не предоставлены коты для борьбы с мышами, которые столетиями донимают жителей района, где расположены правительственные здания.

В частности, сотрудник Лондонской ассамблеи (совещательный орган администрации города) просит мэра выделить им кошку, поскольку недавно мышь свалилась с потолка здания во время мероприятия с участием детей.