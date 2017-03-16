Прием заявок окончен: на пост худрука Русского театра претендуют 18 человек

В общей сложности заявки на должность нового художественного руководителя Русского театра подали 18 человек.

После состоявшегося в четверг вскрытия конвертов директор Русского театра Тыну Ленсмент сообщил, что одна из поданных заявок полностью не соответствует условиям конкурса, передает "Актуальная камера".

Большинство остальных претендентов имеют режиссерское образование. Некоторые заявки пришли из России.

Ранее в СМИ уже назывались несколько потенциальных кандидатов — это нынешний худрук театра Игорь Лысов, московский режиссер Филипп Лось, а также эмигрант из России Андрей Кузичкин.

Комиссия изучит заявки и после 29 марта пригласит претендентов на интервью. Решение будет вынесено в начале апреля.

Контракт с нынешним худруком театра Игорем Лысовым истекает в сентябре. Первоначально Лысов заявил, что не будет участвовать в конкурсе и вернется обратно в Россию в знак протеста против решения не продлевать контракт автоматически с действующим худруком, но позднее пересмотрел свое решение.