Актуальная камера 16.03.2017 (18:00)

Ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков
В четверг, 16 марта, утром скоропостижно скончался многолетний директор Центра русской культуры (ЦРК) Юрий Поляков (64).
Пребывающих в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС беженцев следует обязать сдавать тест на ДНК, считает председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.
Пыхьяская префектура просит помощи в розыске мужчины, которого подозревают в похищении и лишении свободы другого мужчины.
В среду в центре Defitsiit в Таллинне стартовала неделя моды Tallinn Fashion Week. На открытии была представлена коллекция одежды Wear-Arts, объединяющая искусство и моду.