Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала на 25,5%

Оборот государственного сетевого оператора Elering в прошлом году вырос на 3,8% до 135,9 млн евро, в то же время прибыль предприятия упала на 25,5% до 18,7 млн евро.

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что в соответствии с прошедшими аудит данными об итогах 2016 хозяйственного года, коммерческая прибыль оператора составила 37,8 млн евро, снизившись за год на 9,1%. Без учета внеочередных доходов 2015 года, коммерческая прибыль предприятия в 2016 году оказалась выше соответствующего показателя 2015 года.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, надежность работы электросетей Elering в 2016 году заметно выросла.

"Показатели стабильности работы кабелей EstLink 1 и EstLink 2 были на рекордно высоком уровне - 98 и 96% соответственно. Количество аварий в сетях электропередачи снизилось в сравнении со средним показателем за пять последних лет почти в два раза", - подчеркнул он.

Доходы Elering в 2016 году составили в сумме 135,9 млн евро, в том числе, 126,0 млн — за счет сектора электроэнергетики и 9,9 млн евро — газовой энергетики. В сравнении с 2015 годом доходы оператора выросли на 3,8%.

При 37,8 млн евро коммерческой прибыли Elering получил в прошлом году 18,8 млн евро чистой прибыли.

Объем активов предприятия к концу 2016 — началу 2017 года составил 903,7 млн евро, собственного капитала 349,1 млн евро и кредитных обязательств 367,4 млн евро.

Elering — независимый и самостоятельный администратор объединенной системы газо- и электроснабжения, главной задачей которого является обеспечение эстонских потребителей качественным энергоснабжением.