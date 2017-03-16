В Минске судят участников разрешенного властями марша против "налога на тунеядцев"

В Минске начались судебные процессы над участниками разрешенного столичными властями "Марша нетунеядцев" - акции протеста против введения "налога на тунеядцев".

Задержанные обвиняются в неповиновении милиции, хотя на многочисленных видео, размещенных в интернете свидетелями, видно, что на молодых людей нападают люди в штатском и волокут их в машины без опознавательных знаков, передает Русская служба Би-би-си.

Активистов задержали уже после окончания марша - вечером группа молодых людей блокировала движение троллейбуса на одной из центральных улиц Минска и силой выволакивала на тротуар молодых парней и девушек, кричавших "Помогите!".

На кадрах, снятых прохожей, видно, как две пожилые женщины пытаются защитить щуплую девушку, как возмущенно кричат прохожие, как задержанных тащат в микроавтобусы без опознавательных знаков.

Еще одно видео зафиксировало подобные нападения у другой остановки общественного транспорта.

Сам марш, собравший в среду около двух тысяч демонстрантов, прошел без эксцессов: колонна двигалась по разрешенному маршруту, по тротуарам, останавливаясь на запрещающий сигнал светофоров.

Активисты выступают за отмену указа президента Александра Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества", который предусматривает ежегодный сбор с неработающих граждан. На прошлой неделе президент заявил, что в ближайший год налог взиматься не будет, одного отменять указ совсем власти не станут.

Судебный конвейер

В четверг утром задержанных привезли в суды.

В суд Центрального района Минска в двух бронированных автозаках в сопровождении ОМОНа привезли 24 задержанных, среди них пять девушек.

В суде Советского района заявлены к рассмотрению дела 14 задержанных в среду, в суде Первомайского района - 11.

Свидетелями обвинения выступают молодые мужчины, которые в зале суда называют себя сотрудниками правоохранительных органов и утверждают, что задержанные не подчинялись законным требованиям сотрудников милиции.

Как сообщают из залов суда правозащитники, обвинение в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции содержится во всех вынесенных судами приговорах, несмотря на утверждения подсудимых о том, что задерживавшие их люди не представлялись, не предъявляли документов, были без формы и опознавательных знаков.

В судебных вердиктах содержатся также обвинения в мелком хулиганстве и нецензурной брани в общественном месте.

По приговорам, вынесенным в четверг в первой половине дня, задержанных отправили под административный арест на срок от 12 до 15 суток.

Гость Минска россиянин Павел Марков, который утверждал в суде, что просто ехал в троллейбусе, когда там начали хватать людей, получил 15 суток административного ареста с обвинением в неповиновении законному требованию сотрудника милиции и нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Марков в знак протеста объявил голодовку.

Президент Лукашенко: демократии не меньше, чем в Европе

Президент Лукашенко, принимая в четверг в Минске президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, заявил о своей приверженности основным принципам деятельности ОБСЕ.

"Беларусь - это европейская страна, здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы, в том числе Евросоюза", - цитирует слова Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко пообещал доказать европейцам, что все предубеждения о Белоруссии являются надуманными.