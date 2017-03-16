Крымские власти: Эстония перестала финансировать соотечественников в Крыму

По словам председателя Комитета по делам национальностей Республики Крым Заура Смирнова, эстонское правительство выделяет крупные гранты запрещенному в РФ меджлису крымско-татарского народа, но при этом прекратило помогать крымским эстонцам сохранять свою национальную идентичность.

"Эстонское правительство выделило меджлису грант в Киев — сто тысяч евро. Для поддержания какой-то демократии, для какого-то проекта. А в это время в Крыму, Крымское эстонское общество обратилось к нам в правительство за помощью из-за того, что Эстония перестала финансировать крымских эстонцев в сохранении их национальной идентичности", - сказал Смирнов в четверг в интервью "Актуальной камере".

Ровно три года назад, 16 марта 2014 года, в Крыму прошел референдум, результаты которого стали формальным основанием для решения России о включении полуострова в свой состав. Явка, по официальным данным правительства республики, составила более 80%. Однако референдум проигнорировали многие крымские татары. Сегодня российские власти утверждают, что в составе России крымским татарам живется лучше, чем жилось в составе Украины.

"Крым развивается, двигается вперед. И важные политические маркеры, которые реализуются в 2018-2019 году, позволят всему миру прорвать информационную блокаду и донести до всего мира о том, что крымчане только приобрели от воссоединения Крыма с Россией", - сказал заместитель председателя Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Однако за три года проблем, с которыми сталкиваются крымские татары, если и стало меньше, то ненамного. Это признают и официальные лица. "Проблемы с регистрацией, проблемы с получением справок, проблемы с легализацией самозахваченных земель — это специфика, которая касается именно крымско-татарского населения на полуострове", - сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Власти отвергают заявления независимых адвокатов, которые говорят о системном преследовании крымско-татарских активистов, которые считают вхождение Крыма в состав России аннексией. "Западная пропаганда использует преследование по уголовным статьям экстремистов как притеснение крымских татар по национальному либо религиозному признаку", - пояснил Бальбек.

Тем в мире, кто озабочен судьбой крымских татар, в том числе Эстонии, власти Крыма советуют лучше заботиться о своих собственных соотечественниках.

Всего в Крыму по данным российских властей, проживают представители 175 национальностей. Татары составляют чуть более 10% населения полуострова.