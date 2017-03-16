На военной базе Великобритании на Кипре браконьеры убили 800 тысяч птиц

Руководство британской военной базы на Кипре подверглось критике за неспособность помешать браконьерам уничтожить огромное число певчих птиц на территории базы.

Согласно последнему докладу ученых, в 2016 году на Кипре было уничтожено около 1,7 млн птиц. При этом на британской военной базе, занимающей территорию около 100 квадратных километров, было убито порядка 800 тысяч пернатых, передает Русская служба Би-би-си.

По данным Британского королевского общества по защите птиц и организации Birdlife Cyprus, через находящийся на Кипре мыс Пила мигрируют почти половина всех птиц, совершающих перелеты из Африки, Европы и Азии.

И именно здесь браконьеры отлавливают наибольшее число птиц. На черном рынке их затем продают и используют для приготовления деликатесных блюд.

Каждую птицу продают примерно по одному евро. В то же время блюдо из 12 птиц стоит в ресторане около 60 евро.

Сообщается, что браконьеры растягивают в зарослях кустарника акации тонкие сети, которые практически невидимы и включают для приманки записи птичьего щебета.

В одну такую сеть, как утверждают исследователи, может попасть около 400 птиц.

Теперь британских военных ученые обвиняют в нежелании очищать территорию своей базы от зарослей кустарника акации, что дает возможность браконьерам отлавливать там птиц.