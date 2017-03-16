"АК": здание Национальной библиотеки в Таллинне находится в плачевном состоянии

Построенное в 1990-х годах здание Национальной библиотеки в Таллинне нуждается в капитальном ремонте стоимостью несколько десятков миллионов евро.

Главный вход в Национальную библиотеку выглядит прекрасно, но при внимательном осмотре изнутри на стенах уже заметны трещины, а в подсобных помещениях и на подвальном этаже дела обстоят еще хуже, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Так, на газовой станции пожаротушения библиотеки фундамент крошится от простого прикосновения. По словам работников библиотеки, главная причина быстрого обветшания здания — сырость. От нее страдает фундамент, а баллоны с углекислым газом для тушения возгораний покрылись ржавчиной. В этом же помещении располагаются шкафы с электроникой — часть системы пожаротушения, которая уже давно морально устарела.

"Современные производители предлагают в десятки раз меньше, как один лэптоп, такой управляющий блок, вместо всех этих шкафов. С тех времен здесь ничего не менялось, но тем не менее работает", - пояснил завхоз Национальной библиотеки Андрей Гладков.

На заднем дворе располагается амфитеатр, который находится в критическом состоянии и уже более пяти лет не используется. "Трещины даже видно, тут два пальца пролезают, наклонилась стена, и очень большая вероятность обрушения", - говорит Гладков.

Трещины видны и в стенах самой библиотеки, где разломы иногда идут от пола до потолка. Устарела также вентиляционная система, запчасти на которую больше не выпускаются. Это означает, что в случае поломки оборудование просто демонтируется.

Для капитального ремонта Национальной библиотеки требуется 32 млн евро, а приведение в порядок фасада обошлось бы еще в 21 миллион. В Министерстве культуры осведомлены о плачевном состоянии библиотеки, но возможности найти необходимые средства пока не видят.

"Такую сумму сейчас найти в бюджете очень сложно. Что мы уже подготовили, так это обсуждение бюджета в правительстве в марте-апреле, и Министерство культуры будет доказывать необходимость инвестиций в Национальную библиотеку", - сказал вице-канцлер по вопросам культурных ценностей Министерства культуры Тарви Ситс.