В Риге задержаны противники шествия памяти легионеров СС

В Риге 16 марта прошли традиционные мероприятия, посвященные памяти Латышского легиона СС. Полиция отметила возросший интерес со стороны участников и задержала пять нарушителей.

Около 2000 человек приняли участие в шествии, посвященном неофициальному дню памяти латышских легионеров СС, от церкви св. Иоанна до Памятника свободы. Мероприятия, привязанные к этому событию, проходят в Латвии более 20 лет. "Наверное, это немного больше, чем обычно, - говорит начальник Главного управления полиции порядка Государственной полиции Латвии Артис Велшс о массовости мероприятия. - Зато значительно сократилось число наблюдающих", передает Русская служба Би-би-си.

Несмотря на протесты, серьезных инцидентов зафиксировано не было: стражи порядка задержали пять человек. Во всех случаях речь идет об административных нарушениях.

Двое молодых людей с георгиевскими ленточками, выкрикивавших: "Фашизм не пройдет" и "Позор Латвии", были задержаны непосредственно у Памятника свободы. Поводом для задержания стало неподчинение сотрудникам полиции, которые попросили молодых людей перестать вести себя подобным образом.

Еще трое задержанных - Александр Гильман, Эдуард Гончаров и Алексей Шарипов - представители Латвийского антинацистского комитета, которые еще до начала шествия попытались развернуть плакаты, на которых, насколько можно было разобрать, были изображены сцены холокоста.

"Беспредел"

"Это беспредел, - говорит Русской службе Би-би-си глава объединения "Латвия без нацизма" (куда входит ЛАК) Иосиф Корен о задержании коллег. - Каждый имеет право выражать свое мнение". По словам Артиса Велшса, все трое были задержаны за нарушение правил проведения пикетов.

Еще двое антифашистов - теперь уже немецких - также попытались развернуть перед участниками шествия плакат с призывом вспомнить Холокост и отказаться от прославления коллаборационизма. Их представители Госполиции не стали задерживать, просто попросив пройти на соседнюю улицу.

"Мы протестуем против прославления нацистской организации. Они (участники шествия) ее чтят. Они думают, что те воевали за Латвию, но на самом деле они воевали за Германию и Холокост. Это скандал", - заявила Русской службе Би-би-си немецкая антифашистка Анна Ванненга.

"Они не понимают, что происходит. Кому-то это выгодно. Я участвую, чтобы почтить память легионеров, которые сражались за свободу", - сказала про немецких оппонентов участница шествия Ивета Лаце из Латвийской организации айзсаргов (эта организация декларирует преемственность с одноименным ополчением в Латвии периода до советизации).

"У них до сих пор советская идеология", - добавил ее коллега Валдис Максимовс, глава Латвийской организации айзсаргов.

Ранее секретная Полиция безопасности Латвии сообщала, что наиболее заметные риски для безопасности 16 марта связаны c возможной дискредитацией Латвии на международном уровне.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис рекомендовал министрам не участвовать в шествии. Министры в шествии не участвовали.