В Йыхви передумали резко повышать цены на вывоз мусора

Власти волости Йыхви отменили решение о резком повышении расценок на вывоз мусора, вызвавшем беспокойство среди населения, но вотум недоверия заместителю старейшины волости все же решили не объявлять.

Волостное собрание Йыхви в четверг решило не объявлять вотум недоверия заместителю старейшины волости Вадиму Ивлиеву за подписание договора с фирмой Ekovir, согласно которому расценки за вывоз мусора повышались почти на 76%. Этот факт вызвал возмущение у жителей волости. В результате, волостная управа вначале приостановила действие распоряжения, которое должно было вступить в силу с марта, а в среду и вовсе его отменила, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"С этой отменой, мы как бы возвращаемся к началу этого процесса. Со своей стороны мы заказали дополнительную экспертизу или анализ повышения цены согласно аналогичным случаям. Сможем еще раз просмотреть эти документы, вникнуть в них и посмотреть эти обоснования, которые представлены фирмой Ekovir", - сказал старейшина волости Эдуард Эаст.

Оппозиция в волостном собрании, которая инициировала вотум недоверия Ивлиеву, решила его все же не объявлять. "Недопустима ситуация, когда председатель волостного собрания узнает о повышении цены через электронную почту. Эта информация должна быть известна раньше и двигаться через комиссии. К сожалению, у нас случилась такая ситуация, но, по-моему, корректно, что оппозиция дала такую возможность молодому политику дальше двигаться. Он ошибся, он извинился", - сказал председатель волостного собрания Теэт Энок.

Отмена решения обрадовала руководителей квартирных товариществ Йыхви. Они понимают, что повышение цены неизбежно, но протестуют против такого резкого роста. До конца мая Ekovir будет вывозить мусор по старым расценкам.