"Инсайт": спустя 10 лет жертва насилия отзывает свои показания

В 2009 году суд признал Алексея Вронченко виновным в нескольких эпизодах сексуального и физического насилия над 9-летней падчерицей. Он отсидел 8 лет и 3 месяца, но до сих пор не вышел на свободу. Теперь в деле появилась интрига.

В 2009 году суд признал Алексея Вронченко виновным в нескольких эпизодах сексуального и физического насилия над 9-летней падчерицей. Он отсидел 8 лет и 3 месяца, но до сих пор не вышел на свободу. Теперь в деле появилась интрига.

Практически десять лет спустя после возбуждения уголовного дела уже совершеннолетняя приёмная дочь Алексея Вронченко отказалась от своих показаний и теперь любой ценой хочет помочь ему освободиться. По закону мы не можем раскрыть настоящее имя, поэтому назвали её Светланой.

"Меня учили говорить против отца. Вот, он тебя изнасиловал, вот..." — говорит Светлана.

"Чтобы кто-либо спустя столь долгий срок отзывал свои показания, такого в моей практике ещё не было. Это первый случай, — говорит адвокат Урмас Арумяэ. — Свидетель, на основании показаний которого мой клиент отсидел свои 8 лет от звонка до звонка, теперь рассказывает другую историю".

В чем признали виновным Алексея?

В материалах дела повторяются строчки: "минимум четыре вагинальных акта", "оральный половой акт", "смотрели вместе с дочерью порнофильмы".

Со слов 9-летней Светы, последний случай насилия произошёл 9 декабря 2007 года. Она рассказала об этом трем одноклассницам. Одна из них, назовём её Аня, сообщила о разговоре учительнице. Педагог обратился к школьному психологу. В итоге все трое, Аня, педагог и психолог стали свидетелями.

И хотя Света психологу ничего не сказала, специалист счёл своим долгом обратиться в полицию. 13 декабря 2007 года Алексея задержали.

Судебная экспертиза не выявила повреждений девственной плевы. Приглашённый на суд эксперт пояснила, что у детей такие повреждения заживают в течение пары дней, а в большинстве случаев после сексуального насилия над детьми следов не остаётся.

Генетического материала Алексея в теле Светы или на её белье не обнаружили, что прокурор объяснила тем, что с момента совершения акта девочка несколько раз мылась. Зато в деле упомянут "странный запах", который, по словам эксперта, мог быть вызван нарушением микрофлоры вагины в результате механического воздействия.

Алексей и теперь уже взрослая Света говорят, что никаких доказательств вины не было

Сейчас Светлана утверждает, что не помнит никаких деталей. "Детям верить абсолютно и не надо, — если доказательств нет. Насколько я знаю, мне поверили на слово. Никаких доказательств не было. Это ненормально".

На этом же тезисе строилась линия защиты Алексея. Но все три инстанции эстонского суда поверили прокурору.

Кроме того, на базе показаний Светланы было возбуждено уголовное дело против ее матери Елены. Ее признали виновной в физическом насилии в отношении дочери и лишили родительских прав. Девочку отправили в детский дом.

Мать Свету не забрала, а отец не мог. Она узнала о том, что он в тюрьме относительно недавно – два года назад.

Света и Алексей стали переписываться и говорить по телефону. Нельзя не отметить, что письма Светы были наполнены теплотой. Заявление об отказе от своих показаний она не подавала и ждала освобождения Алексея.

Вторая интрига

Алексей отсидел положенный срок, однако, свободы не увидел. Сразу после освобождения его доставили в центр задержания Харку.

Алексей — гражданин России. В продлении вида на жительства ему отказали. Причина очевидна: обвинение в тяжком преступлении. Действующего паспорта у него тоже нет. И пока Россия его не оформит, он ожидает выдворения.

"Сейчас я отбываю второе наказание в этом центре неизвестно за что. И третье наказание: меня хотят депортировать. Давайте тогда уже казните меня, прекратим это издевательство", — возмущается мужчина.

В России у Алексея никого нет. Его привезли в Эстонию из детдома, когда ему было четыре. Он хочет остаться. Этого же хочет Света. И по сути для этого требуется решение суда, которое подвергнет сомнению обвинительный приговор.

Почему отказа Светы от своих слов недостаточно и, на первый взгляд, однозначная история не так проста? Прокуратура отказалась принимать ее заявление по простой причине — возбудить уголовное дело по факту дачи Светой ложных показаний невозможно по причине истечения срока давности. Но и это не все.

Странно и то, что Света не отказалась от своих показаний сразу после того как узнала, где и почему находится отец. Теперь она утверждает, что давать ложные показания ее подговорила мать. Света ищет адвоката, который помог бы ей возбудить против нее уголовное дело.

Елена, мама Светы, отказалась отвечать на вопросы. Но она сказала, что еще во время судебного процесса Алексей звонил ей из тюрьмы и угрожал, чтобы она заставила Свету отказаться от своих слов.

Прокурор отмечает, что на суде Елена всячески пыталась выгородить мужа.

"Она была готова отказаться от своего ребенка на основании того, что девочка могла лгать, — говорит прокурор Андра Сильд. — Она не скрывала и того, что если Алексея Вронченко задержат или посадят, то она потеряет материальный доход".

По сути, это уже третья попытка начать пересмотр обвинительного вердикта Алексея.

"Даже то утверждение, что мы не смогли бы доказать факт преступления без показаний пострадавшей, не выдерживает критики. У нас имелся целый ряд косвенных улик", — говорит Сильд.

Прокурор перечисляет: на компьютере Алексея обнаружили порнографию, поведение Светы соответствовало поведению ребенка, перенесшего серьезную травму в результате изнасилования, психологическая экспертиза выявила, что обвиняемый соответствует портрету педофила.

"Мы не знаем, когда Света говорила правду, 10 лет назад или сейчас. Если она лжет, то последствия будут печальными как для нее, так и для Алексея", - сказал автор сюжета Артур Захаров.