Разработчик программного обеспечения ProEkspert открыл представительство в Пярну

Фирма Proekspert, занимающаяся разработкой программного обеспечения, стала одним из первых предприятий в секторе информационных технологий, которое решило расширить свою деятельность за пределы Таллинна и открыть представительство в летней столице Эстонии.

Пярну старается привлечь так называемые "умные рабочие места", чтобы разрушить миф о том, что пярнуский рынок труда — это низкооплачиваемая сфера услуг, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"На самом деле Proekspert — это первый пример, когда мы сумели привлечь в Пярну так называемые "умные рабочие места". Proekspert проявил интерес. Летом у них в Пярну работала временная летняя контора. А теперь они открыли постоянное представительство", - сказал вице-мэр Пярну Райнер Аавик.

По словам представителя Proekspert Гуннара Кукка, подобрать специалистов вне пределов Таллинна непросто. "Это не только проблема Пярну. Известно, что в Эстонии сложно найти хороших специалистов в секторе инфотехнологий. Но все-таки благодаря проведенной открытой компании, мы смогли подобрать пять работников. И сегодня нас уже шесть", - сказал он.

Помимо Таллинна и Тарту, у Proekspert теперь есть представительства в Курессааре и Пярну.