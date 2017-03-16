rus.err.ee

Стал известен состав сборной Эстонии по футболу на матч с Кипром ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм в четверг назвал состав эстонской команды, которая будет готовиться к отборочному матчу чемпионата мира с командой Кипра.

По словам Рейма, ставка, как и прежде, делается на опытных легионеров, а за прошедшие несколько недель главный тренер вместе с помощниками объездили пол-Европы, чтобы увидеть в деле потенциальных кандидатов. Именно поэтому в состав национальной команды вернули полузащитника Илью Антонова, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Я был в Австрии и смотрел его, потому что я тоже не знал, на каком уровне он играет в первой лиге Австрии. То, что я увидел, это было позитивным. Он уже месяц играл там на траве и в этом смысле, он, может быть, чуть лучше готов для таких игр, чем другие", - сказал Рейм.

По сравнению с минувшим годом в составе заметные изменения. Нет нападающих "Флоры" Максима Гусева и Рауно Саппинена, нет ни одного футболиста "Левадии" и нет Артура Пикка из белоруского "БАТЭ". Однако тренер считает, что собрал на данный момент всех сильнейших.

"Только Артур Пикк и Герт Камс травмированы и не смогут участвовать в матчах. Может быть, они и есть те игроки, которые могли бы помочь, если бы были здоровыми. А все другие игроки в порядке, и сейчас этот состав, который мы выбрали, я думаю, на данный момент самый лучший", - сказал Рейм.

Подготовку к матчу сборная команда начнет уже в воскресенье, когда основная группа отправится в греческий город Салоники. Там команда соберется в полном составе, пройдет аклиматизацию и пятидневные сборы. По словам наставника, нет смысла готовиться на искусственном поле в холодном Таллинне, тогда как сам поединок пройдет на юге и на обычном газоне. Встреча с киприотами состоится 25 марта.

В отборочной группе и Кипр, и Эстония набрали по три очка, но за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей киприоты в таблице находятся выше — на четвертом месте.

В свежем рейтинге ФИФА сборная Кипра занимает 114-е, а сборная Эстонии — 119-е место.

После возвращения с Кипра эстонская команда проведет 28 марта домашний товарищеский матч против Хорватии, занимающей 16-ю строчку в мировом рейтинге.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Крымские власти: Эстония перестала финансировать соотечественников в Крыму

Суд признал незаконным увольнение спасателя Менькова, но отказал ему в компенсации

В Риге задержаны противники шествия памяти легионеров СС
Прием заявок окончен: на пост худрука Русского театра претендуют 18 человек
Правительство Эстонии договорилось о пошлинах при регистрации автомобилей

Ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков

В четверг, 16 марта, утром скоропостижно скончался многолетний директор Центра русской культуры (ЦРК) Юрий Поляков (64).

Главного мышелова британского премьера могут выгнать за профнепригодность
Департамент конкуренции дал разрешение на объединение компаний Elisa и Starman

Эдгар Сависаар намерен баллотироваться на местных выборах в Ласнамяэ

 

Мнение / Интервью
Март Хельме призывает ввести для беженцев обязательный тест на ДНК

Пребывающих в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС беженцев следует обязать сдавать тест на ДНК, считает председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме.

Тоом и Мамыкин: ЕС отказывается от курса на свержение Башара Асада
Новый глава ERR Эрик Роозе обещает сделать упор на новые медиа

Бородич: ради транзита комиссия по экономике собирается наладить отношения с Россией

Ида-Вирумаа
В Йыхви передумали резко повышать цены на вывоз мусора
Раписание поездов Elron на линии Нарва-Таллинн существенно изменится
Пострадавший в ДТП в Нарве таксист скончался в больнице
Архитектор Ханнес Пракс: Нарва - любопытное место для работы с пространством
Решение по финансированию Нарвского музея по-прежнему не принято
Выбор редакции
Полиция предупреждает о нацеленных на детей опасных группах в соцсетях
Российские туристы в Ида-Вирумаа хвалят местную кухню и уровень обслуживания
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии
За рубежом
В Минске судят участников разрешенного властями марша против "налога на тунеядцев"
В результате стрельбы в школе на юге Франции ранены восемь человек
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
В пятницу из-за забастовки Finnair вновь отменит 90 рейсов
На парламентских выборах в Нидерландах победила партия премьер-министра
Новый постпред США в ООН заявила о невозможности доверять России
Эстония
"Инсайт": спустя 10 лет жертва насилия отзывает свои показания

В 2009 году суд признал Алексея Вронченко виновным в нескольких эпизодах сексуального и физического насилия над 9-летней падчерицей. Он отсидел 8 лет и 3 месяца, но до сих пор не вышел на свободу. Теперь в деле появилась интрига.

Фирма Ragn-Sells AS отказалась от сотрудничества с Tallinna Jäätmekeskus
Директором канцелярии Рийгигогу станет Пеэп Яхило
Правомочность быстрого роста акцизов на алкоголь установит Госсуд
Скончался бывший командующий Силами обороны Александер Эйнселн
Эстония вошла в шестерку самых популярных стран у российских туристов
В Таллинне на реке Пирита рыбаки в возрасте под 90 провалились под лед
Экономика
Разработчик программного обеспечения ProEkspert открыл представительство в Пярну
Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала на 25,5%
10:32
Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора
15.03
Эстонская железная дорога ищет нового руководителя
15.03
Авиакомпания "РусЛайн" намерена открыть авиасообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом
15.03
В Латвии обсуждают будущее Инчукалнского газохранилища
15.03
Комиссия по экономике отсрочила введение требования о биотопливе на год
Спорт
Стал известен состав сборной Эстонии по футболу на матч с Кипром
На чемпионате мира среди юниоров фигурист из Эстонии установил личный рекорд
Готовиться к матчу против Кипра сборная Эстонии по футболу будет в Греции
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Женская сборная Эстонии по футболу уступила в финале "Кубка Афродиты"
Бронзовым призером чемпионата Эстонии по футзалу стал "Ринопал"
В общем зачете гонки "Тиррено - Адриатико" Рейн Таарамяэ идет в седьмом десятке
Российский врач-фигурант допинг-скандала дисквалифицирован пожизненно
Хейки Наби в 12-й раз стал чемпионом Эстонии
Культура
"АК": здание Национальной библиотеки в Таллинне находится в плачевном состоянии

Построенное в 1990-х годах здание Национальной библиотеки в Таллинне нуждается в капитальном ремонте стоимостью несколько десятков миллионов евро.

Русский театр представит новую постановку Артёма Гареева - спектакль "Бред вдвоём"
В Ласнамяэской русской гимназии поставили спектакль "Недоросль"
В Тарту День родного языка отметили у памятника эстонскому поэту Кристьяну Яаку Петерсону
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Разное
На военной базе Великобритании на Кипре браконьеры убили 800 тысяч птиц
В выходные в Эстонии вновь пойдет мокрый снег
По субботам в ТЛУ можно подготовиться к "Тотальному диктанту"
Одним из ключевых слов Дня полезных дел "Сделаем!" будет подготовка к превратностям погоды
"Рождественский благовест" на "Радио 4" собрал рекордную сумму пожертвований
14.03
За рулем попавшей в ДТП на железнодорожном переезде Сомпа машины находился 27-летний мужчина
13.03
Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным
13.03
В Таллинне открылась выставка, рассказывающая о пластиковом загрязнении океана
Последние новости
21:33
Стал известен состав сборной Эстонии по футболу на матч с Кипром
21:30
"Инсайт": спустя 10 лет жертва насилия отзывает свои показания
21:21
Разработчик программного обеспечения ProEkspert открыл представительство в Пярну
21:09
Актуальная камера 16.03.2017 (20:00)
21:05
В Йыхви передумали резко повышать цены на вывоз мусора
20:47
"АК": здание Национальной библиотеки в Таллинне находится в плачевном состоянии
20:22
В Риге задержаны противники шествия памяти легионеров СС
20:18
Крымские власти: Эстония перестала финансировать соотечественников в Крыму
19:35
На военной базе Великобритании на Кипре браконьеры убили 800 тысяч птиц
19:06
В Минске судят участников разрешенного властями марша против "налога на тунеядцев"
18:55
Актуальная камера 16.03.2017 (18:00)
18:43
Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала на 25,5%
18:36
Правительство Эстонии договорилось о пошлинах при регистрации автомобилей
18:09
Прием заявок окончен: на пост худрука Русского театра претендуют 18 человек
Эстония
Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2
Главы МВД и Минюста не комментируют возможность сдачи экзамена на ношение оружия с переводчиком
В Таллиннской реальной школе может появиться учебно-методический центр