Стал известен состав сборной Эстонии по футболу на матч с Кипром

Главный тренер сборной Эстонии по футболу Мартин Рейм в четверг назвал состав эстонской команды, которая будет готовиться к отборочному матчу чемпионата мира с командой Кипра.

По словам Рейма, ставка, как и прежде, делается на опытных легионеров, а за прошедшие несколько недель главный тренер вместе с помощниками объездили пол-Европы, чтобы увидеть в деле потенциальных кандидатов. Именно поэтому в состав национальной команды вернули полузащитника Илью Антонова, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Я был в Австрии и смотрел его, потому что я тоже не знал, на каком уровне он играет в первой лиге Австрии. То, что я увидел, это было позитивным. Он уже месяц играл там на траве и в этом смысле, он, может быть, чуть лучше готов для таких игр, чем другие", - сказал Рейм.

По сравнению с минувшим годом в составе заметные изменения. Нет нападающих "Флоры" Максима Гусева и Рауно Саппинена, нет ни одного футболиста "Левадии" и нет Артура Пикка из белоруского "БАТЭ". Однако тренер считает, что собрал на данный момент всех сильнейших.

"Только Артур Пикк и Герт Камс травмированы и не смогут участвовать в матчах. Может быть, они и есть те игроки, которые могли бы помочь, если бы были здоровыми. А все другие игроки в порядке, и сейчас этот состав, который мы выбрали, я думаю, на данный момент самый лучший", - сказал Рейм.

Подготовку к матчу сборная команда начнет уже в воскресенье, когда основная группа отправится в греческий город Салоники. Там команда соберется в полном составе, пройдет аклиматизацию и пятидневные сборы. По словам наставника, нет смысла готовиться на искусственном поле в холодном Таллинне, тогда как сам поединок пройдет на юге и на обычном газоне. Встреча с киприотами состоится 25 марта.

В отборочной группе и Кипр, и Эстония набрали по три очка, но за счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей киприоты в таблице находятся выше — на четвертом месте.

В свежем рейтинге ФИФА сборная Кипра занимает 114-е, а сборная Эстонии — 119-е место.

После возвращения с Кипра эстонская команда проведет 28 марта домашний товарищеский матч против Хорватии, занимающей 16-ю строчку в мировом рейтинге.