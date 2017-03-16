Получившая ожоги 22-летняя сирийка до сих пор находится в тяжелом состоянии

Прибывшая в Эстонию в рамках программы ЕС беженка из Сирии, получившая на прошлой неделе тяжелейшие ожоги в результате семейного конфликта, по-прежнему остается под наблюдением врачей.

Пресс-секретарь Центральной криминальной полиции сообщил BNS, что 22-летняя сирийская беженка в тяжелом состоянии остается в больнице.

7 марта вечером при невыясненных обстоятельствах в Таллинне получила тяжелые ожоговые травмы сирийка, прибывшая в Эстонию в прошлом году в рамках квоты на беженцев. 22-летнюю женщину доставили в 17:30 из дома на улице Маяка в больницу.

По словам Пыхьяского окружного прокурора Саскии Каск, женщина находилась в квартире со своим 19-летним супругом-сирийцем и маленьким ребенком.

Каск отметила, что для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса, касающейся причинения тяжелых травм по неосторожности. Состояние женщины крайне тяжелое.

Харьюский уездный суд в пятницу, 10 марта, выдал санкции на арест прибывшего в Эстонию в качестве беженца мужчины, которого подозревают в поджоге собственной супруги.

Как сообщил пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас, на основании первоначальных собранных улик наиболее вероятно, что речь идет о преступлении. Ранее рассматривались также версии несчастного случая и попытки самоубийства.

Семья сирийцев прибыла в Эстонию в июне прошлого года из Греции в рамках европейской программы приема беженцев.