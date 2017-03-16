Правительство пока не нашло источники покрытия дефицита в системе здравоохранения

Правительство Эстонии в четверг обсудило реформу здравоохранения, но не пришло к единому мнению о том, каким образом найти недостающие средства для ее финансирования.

На заседании кабинета министров договорились, что средства начнут искать при составлении государственной бюджетной стратегии в апреле этого года, сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский в студии "АК" заявил, что признание правительством необходимости дополнительного финансирования для системы здравоохранения само по себе является революционным шагом.

"Для обеспечения устойчивости (системы здравоохранения) нужно выделить Больничной кассе дополнительные средства. Мы договорились, что решения о конкретных суммах, по годам и конкретной формуле примем в апреле, когда будет составляться государственная бюджетная стратегия", - добавил он.

При этом было достигнуто соглашение внести поправки в законодательство, которые расширят задачи Больничной кассы, после чего она начнет отвечать за распределение практически всех средств в системе здравоохранения.

"Договорились о двух вещах: во-первых, нужны дополнительные деньги, во-вторых, уменьшим раздробленность расходов на здравоохранение. Сейчас большая часть расходов проходит через Больничную кассу, но есть целый ряд других расходов, таких как лечение не застрахованных людей, вакцины, стоматология и т. д., которые покрываются из госбюджета", - пояснил министр.

По оценке Больничной кассы, дефицит финансирования медицинских услуг составляет 67 млн евро. На обостряющуюся проблему нехватки средств указывают также профессиональные ассоциации врачей и медсестер, которые ставят подписание коллективного договора в зависимость от увеличения финансирования сектора здравоохранения.