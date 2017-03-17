Дмитрия Линтера будут судить по обвинению в неуплате алиментов - долг превышает 9000 евро

Один из организаторов шествия "Бессмертный полк" в Таллинне, общественный деятель Дмитрий Линтер предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты алиментов.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, в рамках уголовного дела Линтеру предъявлены обвинения в намеренном неисполнении своих обязанностей по содержанию ребенка.

Согласно обвинению, на протяжении многих лет он уклонялся от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности к сегодняшнему дню превысила 9000 евро.

В случае, если суд признает Линтера виновным, ему грозит до одного года лишения свободы.

В пресс-службе Харьюского уездного суда корреспонденту портала rus.err.ee сказали, что предварительное заседание по делу Дмитрия Линтера пройдет в начале апреля.

9 мая прошлого года Дмитрий Линтер собирался провести в Таллинне акцию "Бессмертный полк", но был на 14 часов задержан Полицией безопасности в качестве свидетеля и не смог принять участие в шествии.

В 2007 году Дмитрий Линтер выступал против переноса установленного на Тынисмяги в Таллинне памятника советским воинам, павшим в Великой отечественной войне. В апреле того же года его арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков, но позднее дело развалилось в суде. Линтер, а также проходившие вместе с ним в роли обвиняемых Максим Рева, Марк Сирык и Димитрий Кленский, были оправданы.