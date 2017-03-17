"Калев/Крамо" выиграл первый полуфинальный матч ББЛ

Поединок состоялся накануне вечером в Таллинне и завершился со счетом 94:88 в пользу хозяев площадки, сообщили утренние теленовости ETV+.

К началу третьей четверти эстонская команда была впереди на 15 очков, но литовцы не выключились из игры, боролись до конца и в итоге завершили встречу с вполне приемлемым для себя результатом.

Самым результативным в матче стал ветеран "Витаутаса" Томас Делиникайтис, набравший 24 очка. У "Калева" по 17 очков набрали Бранко Миркович и Эрик Кеэдус.

Победитель противостояния определится по сумме двух встреч. Ответная игра пройдет в следующую среду в Литве.

Вторую путевку в финал ББЛ разыграют команда Тартуского университета и литовский клуб "Пиено Жвайгждес".