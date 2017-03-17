Finnair отменил в пятницу 90 авиарейсов, из них шесть на линии Таллинн-Хельсинки-Таллинн

Свыше 90 внутренних и международных рейсов отменит в пятницу из-за очередной забастовки финская авиакомпания Finnair. Кроме прочих будут отменены и вылеты по направлению Таллинн-Хельсинки.

По информации перевозчика, отменены будут три рейса из Таллинна в Хельсинки (с отправлениями в 14:45, 17:25 и 19:30), а также столько же в обратном направлении (вылеты в 13:45, 16:25 и 18:30).

Пассажиры, чьи перелеты были отменены из-за забастовки могут до 9-го апреля обменять билеты на более поздние рейсы.

Забастовка профсоюза воздушного пространства пройдет с 15 до 17 часов. Руководитель Finnair Яакко Шильдт пояснил, что акция скажется на большом числе внутренних рейсов, а также на европейских направлениях.

Забастовка касается спора между профсоюзом воздушного пространства и союзом работодателей об условиях работы и коллективном договоре с работниками фирмы Air-pro.