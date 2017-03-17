При пожаре на Сааремаа погиб мужчина ({{commentsTotal}})
В ночь на пятницу, 17 марта, в результате пожара в жилом доме в деревне Каарма Ляэне-Саареской волости погиб мужчина.
Как сообщил Спасательный департамент, сигнал о пожаре в двухэтажном деревянном доме поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 00:45.
К моменту прибытия огнеборцев здание горело открытым пламенем. В ходе работ по тушению в помещении обнаружили труп 45-летнего мужчины.
Пожар был ликивдирован к 4:26. Причины возгорания устанавливаются.
Редактор: Сергей Михайлов