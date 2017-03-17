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При пожаре на Сааремаа погиб мужчина ({{commentsTotal}})

Спасатели. Автор: ERR
Эстония
Эстония

В ночь на пятницу, 17 марта, в результате пожара в жилом доме в деревне Каарма Ляэне-Саареской волости погиб мужчина.

Как сообщил Спасательный департамент, сигнал о пожаре в двухэтажном деревянном доме поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 00:45.

К моменту прибытия огнеборцев здание горело открытым пламенем. В ходе работ по тушению в помещении обнаружили труп 45-летнего мужчины.

Пожар был ликивдирован к 4:26. Причины возгорания устанавливаются.

 

Редактор: Сергей Михайлов



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