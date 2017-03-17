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Грозивший убить Обаму житель США приговорен к полугоду тюрьмы ({{commentsTotal}})

Барак Обама. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Суд в штате Массачусетс приговорил к шести месяцам заключения жителя города Мэнсфилд Эндрю О'Кифа, который разместил на сайте ФБР угрозу убить президента США Барака Обаму. 

На момент вынесения решения 31-летний О'Киф уже около полугода находился в заключении, поэтому был освобожден в зале суда, передает в пятницу Би-би-си.

Инцидент, из-за которого О'Киф попал в заключение, произошел в мае 2015 года. О'Киф связался с ФБР через "горячую линию" в интернете, по которой бюро принимало от анонимов информацию о готовящихся преступлениях.

"Я планирую убить президента Барака Обаму. У меня есть очень продуманный план. Пусть меня навестят секретные службы. Мне не повредила бы компания", - написал О'Киф, подписав свое сообщение номером социального страхования, что и позволило ФБР вскоре его найти.

Аналогичный процесс в конце прошлого года завершился и в Эстонии, где 33-летний Мартин Каттай был признан виновным в угрозах убийством бывшему премьер-министру Эстонии Таави Рыйвасу.

За решеткой мужчина провел три месяца.

Госпрокуратура обвинила Каттая в том, что осенью 2015 года он неоднократно угрожал убить и причинить вред здоровью на тот момент премьер-министра Таави Рыйваса на своей странице в Facebook. Сообщения с угрозами он оставил 15 и 25 сентября, а также 4 и 16 октября.

Редактор: Сергей Михайлов



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