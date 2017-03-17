В пятницу Эстонию прибывают 130 британских военных

В пятницу, 17 марта, в Эстонию прибудет первая крупная часть батальонной тактической группы НАТО.

Военный самолет с группой военнослужащих Великобритании в составе 130 человек приземлится на аэродроме Эмари поздно вечером. В тожественной церемонии встречи примет участие министр обороны Маргус Цахкна.

В последующие недели ожидается прибытие из Великобритании и Франции военнослужащих и боевой техники, в том числе танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок.

Развертывание батальонной тактической группы в Эстонии должно по плану завершится в первой половине апреля.

В июне прошлого года в Варшаве лидеры 28 стран НАТО приняли решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

В Эстонии международный батальон возглавит Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании. В составе боевой группы будет около тысячи двухсот военнослужащих.