Роозе: аудитория ETV+ растет недостаточно быстро

Избранный новым председателем правления Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) Эрик Роозе считает, что у телеканала ETV+ есть потенциал, но в настоящее время его зрительская аудитория растет недостаточно быстро.

Об этом он сказал, выступая в пятницу, 17 марта, в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+.

"Скорость приобретения зрителей у ETV+ недостаточная. Статистика последнего месяца показывает, что аудитория ПБК почти в 10 раз выше. Конечно, никто не предполагает, что за год или два работы ETV+ число зрителей у этих двух каналов будет одинаковым. Но и если и через пять лет число аудитория ETV+ останется на нынешнем уровне, то будущее этого телеканала достаточное мрачное", - заявил Роозе.

В ситуации, когда большинство парламентских партий поддерживают необходимость вещания ETV+, правление ERR должно заниматься его развитием, добавил Эрик Роозе.

В минувшую среду, 15 марта, Эрик Роозе стал победителем открытого конкурса на должность председателя правления ERR. К своим обязанностям он приступит не позднее 1 июня. Срок его полномочий продлится пять лет.

Эрик Роозе на этом посту сменит Маргуса Алликмаа, который руководит ERR с 2007 года.

Телеканал ETV+ вышел в эфир 28 сентября 2015 года.

Идея создания нового телеканала на русском языке была поддержана правительством ЭР в ноябре 2014 года.