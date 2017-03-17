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Финляндия и Швеция намерены искать пути сотрудничества c Россией ({{commentsTotal}})

Главы МИДов Финляндии Тимо Сойни и Швеции Маргот Вальстрём Автор: ERR
За рубежом
За рубежом

Одной из тем встречи министров иностранных дел Финляндии и Швеции, состоявшейся 16 марта, стало обсуждение возможностей выстраивания отношений с восточным соседом. Главы МИД константировали, что ситуация в регионе Балтийского моря стала спокойнее.

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Тимо Сойни констатировал, что ситуация в регионе Балтийского моря успокоилась. Его шведская коллега Маргот Вальстрём согласилась, что напряженность между Финляндией, Швецией и Россией больше не нарастает.

Глава шведского МИД также отметила, что снизилось число нарушений воздушного и морского пространства на Балтике, сообщает fontanka.fi со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Министры сошлись на том, что необходимо искать пути сотрудничества с Россией, а не конфронтации. 

Редактор: Артур Тооман



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