Одной из тем встречи министров иностранных дел Финляндии и Швеции, состоявшейся 16 марта, стало обсуждение возможностей выстраивания отношений с восточным соседом. Главы МИД константировали, что ситуация в регионе Балтийского моря стала спокойнее.

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Тимо Сойни констатировал, что ситуация в регионе Балтийского моря успокоилась. Его шведская коллега Маргот Вальстрём согласилась, что напряженность между Финляндией, Швецией и Россией больше не нарастает.

Глава шведского МИД также отметила, что снизилось число нарушений воздушного и морского пространства на Балтике, сообщает fontanka.fi со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Министры сошлись на том, что необходимо искать пути сотрудничества с Россией, а не конфронтации.