В центре профобразования Ида-Вирумаа пройдут дни открытых дверей

Ида-Вирумааский центр профессионального образования с 27 по 31 марта проведет Дни открытых дверей в Йыхви, Нарве и Силламяэ, чтобы рассказать будущим мастерам о разнообразных возможностях формирования профессиональной карьеры.

В течение недели открытых дверей состоятся экскурсии, лекции и мастер-классы, в ходе которых все интересующиеся смогут получить точное представление о том, что их ждет как во время учебы, так и впоследствии в профессиональной жизни, передает пресс-служба учебного заведения.

По словам директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнеса Метса, для тех, кто едет издалека, будет организован также бесплатный транспорт в выбранный филиал.

В Йыхви и Нарве мероприятия недели открытых дверей будут проходить с 27 по 31 марта, а в Силламяэ – 28 и 29 марта.

Для участия в мероприятиях недели открытых дверей следует заранее зарегистрироваться на домашней странице соответствующего филиала, где можно ознакомиться также с программой недели.