Вируский уездный суд приговорил насильника к 17 годам тюрьмы

Вируский уездный суд признал вчера, 16 марта, 35-летнего Андрея Юганова виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки и приговорил его к максимальному сроку, к которому добавилось еще два года ранее назначенного наказания. В итоге насильник получил 17 лет и 6 месяцев тюрьмы.

Суд присудил ему максимальное наказание и приговорил его к 15 годам тюремного заключения.

К этому сроку суд прибавил назначенное насильнику в апреле 2014 года наказание за аналогичное преступление. По совокупности Андрея Юганова приговорили к 17 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Началом отбытия наказания считать с момента задержания Юганова с 16 октября 2015 года.

Согласно обвинению, поздно вечером 3 октября 2015 года, 33-летний мужчина напал на бульваре Эстония в Кохтла-Ярве на 17-летнюю девушку, заставил ее отойти в сторонку и затем он ее изнасиловал.

"Лица, совершившие тяжкие сексуальные преступления должны быть изолированы от общества", - сказал окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Ольга Дороган.

Вируский уездный суд рассматривал уголовное дело в общем порядке на закрытом заседании.