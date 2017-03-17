Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе: пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы

Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.

Об этом в пятницу, 17 марта, она рассказала корреспонденту портала rus.err.ee.

"Эрик Роозе все правильно сказал. Зрительская аудитория телеканала не складывается за полтора года, а именно столько работает ETV+. Зрительская привычка формируется на протяжении очень длительного периода времени. Если мы говорим о ПБК, который является продолжением Первого канала, то его история длится уже 60 лет. А их рейтинг сейчас составляет 5%. Понятно, что если через три года аудитория ETV+ останется на отметке 0,7%, то будет логично задать вопрос, нужен ли этот канал, а если да, то в каком виде", - прокомментировала Дарья Саар.

"А рассуждать о рейтингах канала спустя полтора года после выхода в эфир - это непрофессионально", - добавила главред ETV+.

Она напомнила, что и доступные для просмотра в Эстонии телеканалы СТС и ТНТ не могут похвастаться высокими рейтингами, несмотря на мощную рекламу.

"Телеканал ТНТ провел агрессивную рекламную кампанию, но далеко ли он ушел от ETV+ с его нулевым рекламным бюджетом и небольшой суммой на производство собственных программ? Нет, не далеко. И тут также во главе угла встает вопрос о привычках", - отметила Саар.

Согласно данным TNS Emor, в феврале эфирный рейтинг СТС составлял 0,5%, ETV+ 0,6%, а ТНТ - 0,9%.

"Прекрасно, что мы говорим об эфирных рейтингах, но новый зритель, начинающий интересоваться какими-то программами, уходит в интернет. И в интернете один из лидеров именно ETV+, который продолжает стабильно наращивать свою аудиторию", - добавила Дарья Саар.

"А еще можно обратить внимание на распространение информации о телеканале. Я буквально вчера получила письмо от зрителя, который интересовался, почему в единственном русскоязычном печатном еженедельнике страны - газете "МК-Эстония" - нет программы ETV+. Наш канал отправляет программу передач всем каналам, но почему "МК-Эстония" ее не печатает? Этот вопрос необходимо задать главреду издания и ее владельцам. Сейчас ETV+ предлагает самую сильную программу на русском языке в Эстонии, об этом говорит и программный директор 3+, но игроки на рынке не очень заинтересованы в том, чтобы зритель узнал об этой программе", - сказала главный редактор ETV+ Дарья Саар.

Новый глава ERR Эрик Роозе заявил в пятницу в эфире ETV+, что скорость приобретения зрителей у ETV+ недостаточная. "Статистика последнего месяца показывает, что аудитория ПБК почти в 10 раз выше. Конечно, никто не предполагает, что за год или два работы ETV+ число зрителей у этих двух каналов будет одинаковым. Но если и через пять лет аудитория ETV+ останется на нынешнем уровне, то будущее этого телеканала достаточное мрачное", - добавил Роозе.

Телеканал ETV+ вышел в эфир 28 сентября 2015 года.

Идея создания нового телеканала на русском языке была поддержана правительством ЭР в ноябре 2014 года.