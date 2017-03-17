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Сирия обстреляла ракетами израильские боевые самолеты ({{commentsTotal}})

ВВС Израиля. Автор: Scanpix/Reuters
За рубежом
За рубежом

Самолеты ВВС Израиля были обстреляны зенитными ракетами после того, как нанесли удары по территории Сирии. Ни один самолет не был сбит, заявляют израильские военные. Однако сирийская армия утверждает, что ей удалось сбить один из самолетов.

Представители израильской армии заявили, что ее боевые самолеты в ночь на пятницу поразили несколько целей в Сирии и уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда по ним было выпущено несколько ракет, передает в пятницу Би-би-си.

Одна из ракет была перехвачена израильскими средствами ПВО. Остальные не попали в цель, ни один самолет не пострадал, говорится в заявлении армии обороны Израиля.
В свою очередь, сирийская армия заявила, что ракеты сирийских ПВО попали в два самолета. Один из них, как утверждают в Дамаске, упал. Всего самолетов было четыре, заявляют сирийские военные.

"Четыре вражеских самолета нарушили наше воздушное пространство через ливанскую территорию", - говорится в заявлении, которое было передано по государственному телевидению.

Из него следует, что цель израильских самолетов находилась в провинции Хомс в районе Пальмиры. Сирийские ПВО, сказано в заявлении, сбили один самолет, причинили ущерб еще одному, а остальных заставили ретироваться.

Редактор: Сергей Михайлов



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