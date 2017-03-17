Волость Нисси освободила от должности замешанного в коррупции директора школы

В четверг управа волости Нисси по предложению старейшины волости Пеэдо Кесселя приняла решение об освобождении от должности директора школы Турба Кядли Кюннап, оказавшей в центре коррупционного скандала, в связи с потерей доверия со стороны работодателя.

Напомним, что ревизионная комиссия волостного совета Нисси обнаружила при проверке бухучета школы, что в период с 2012 по 2017 годы фирма OÜ Ankalte, принадлежащая спутнику жизни Кюннап, выставила школе Турба счета за различные виды работ и услуг на сумму в 46 499,48 евро, пишет Delfi.

Антикоррупционный закон не позволяет директору заведения заказывать работы и услуги у своего супруга или супруги. Кюннап объяснила комиссии, что она не сообщила волостному совету Нисси об этом потому, что не была в курсе данного закона.

О случившемся оповещена и Центральная криминальная полиция.