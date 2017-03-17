Адвокат: Сависаар и Центристская партия не пойдут на сделку с обвинением

И Центристская партия, и адвокат бывшего лидера Эдгара Сависаара Оливер Няэс подтвердили относительно дела Сависаара, что его клиенты на согласительную процедуру судопроизводства не пойдут.

"Я не ходатайствовал о согласительной процедуре ни по одному разделу и не собираюсь этого делать",- сказал в пятницу Няэс BNS.

Харьюский уездный суд будет рассматривать дело Сависаара дело 21 марта, и тогда выяснится, какие возможные доводы и в какой форме представят стороны суду.

Если никто не станет ходатайствовать о согласительном производстве, то вероятно, что суд станет рассматривать дело в общем производстве. Возможно также, что будет подано ходатайство о прекращении дела со ссылкой на плохое состояние здоровья подсудимого и вытекающую из этого невозможность участвовать в судебном процессе.

Защищающий бизнесмена Александера Кофкина адвокат Айвар Пильв ранее говорил, что Кофкин не пойдет на соглашение.

Пильв подчеркнул, что его клиент ни в чем не виновен и что, если понадобится, они готовы доказывать это в порядке общего судопроизводства.

Государственная прокуратура в конце ноября прошлого года предъявила обвинения отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, Центристской партии, председателю городского собрания Таллинна, центристу Калеву Калло, а также одному из бывших советников мэрии и пяти предпринимателям.

Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Эдгар Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Обвинение в незаконном присвоении бюджетных средств города Таллинна касается злоупотребления выделенными городу бюджетными средствами для изготовления предвыборной рекламы к выборам горсобрания в 2013 году. В ходе предварительного следствия подозрения предъявили ряду чиновников горуправы и частных лиц. В отношении семи должностных лиц прокуратура прекратила уголовное следствие, поскольку их действия не были продиктованы стремлением присвоить городское имущество в пользу партии или связанных с ней людей.

В отношении семи лиц прокуратура прекратила следствие из принципа оппортунитета, поскольку решила, что их вина и роль в преступлении не были решающими. Этим лицам назначен штраф, они также частично должны компенсировать затраты следствия.

Ведущий госпрокурор госпрокуратуры Стевен-Христо Эвестус пояснил, что в ходе предварительного следствия были объединены три рассматривавшихся уголовных дела, в рамках которых были предъявлены обвинения в совершении преступлений. В рамках уголовного дела для гарантии конфискации арестованы наличные деньги на сумму более 200 000 евро.

"Расследование данных эпизодов достигло новой стадии, то есть передачи акта обвинения в суд. Поскольку судебное разбирательство только предстоит, детальное обнародование собранных в рамках дела доказательств и содержания обвинения состоится в зале суда", - сказал Эвестус.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману.

Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.

Предварительное следствие по делу провел департамент полиции безопасности под руководством госпрокуратуры.