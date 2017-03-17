Журналисты: ETV+ выбрал правильный путь к аудитории - через интернет и соцсети

Журналисты Юлия Родина и Евгения Зеленская считают, что несмотря на скромные пока эфирные рейтинги телеканала ETV+, у него есть все шансы в ближайшие три года нарастить аудиторию, внимательно отслеживая привычки аудитории, которая все больше перемещается в онлайн и соцсети. Именно такой срок дает телеканалу новый глава ERR Эрик Роозе для достижения ощутимых результатов.

Новый руководитель Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Эрик Роозе сказал в передаче "Кофе+", что у телеканала ETV+ аудитория растет очень медленно, и если через пять лет с момента основания телеканала (сентябрь 2015) ситуация не изменится, то его будущее окажется под сомнением.

Насколько велики шансы молодого телеканала на выживание, и что для этого необходимо сделать? На эти вопросы ответили медиаспециалисты Юлия Родина, Евгения Зеленская и Расмус Кагге.

Юлия Родина, главный редактор русского Delfi

У ETV+ есть шанс увеличить свою аудиторию, потому что в мире нет ничего невозможного. Другой вопрос - каков уровень оптимального рейтинга, которого канал должен достичь через 3,5 года, чтобы руководство ERR не решило его закрыть. Эта цель должна быть ясна - каналу, зрителям, общественности. Когда есть ясная цель, будет и логичная стратегия ее достижения.

Думаю, за полтора года вещания многие жители Эстонии узнали об ETV+. Но почему при наличии очень разнообразного и оригинального контента еще не все поголовно его смотрят - главная загадка. Да, молодежь не смотрит ТВ, меняются телепривычки и людей среднего возраста. Я вижу, что постоянно меняется схема потребления читателями онлайн-новостей, и сейчас задача всех видов СМИ - понимать эти тенденции, перестраиваться и поспевать за ними. ETV+ избрал очень верный путь к сердцу потенциальных зрителей - через онлайн, через соцсети.

Телезритель зачастую приходит на определенного ведущего, на звезду, на скандал. Если в плане последнего общественно-правовое вещание накладывает некоторые ограничения, то для взращивания собственных звезд у ETV+ есть все возможности. Более того, ведь уже есть и свои звездные лица. Только нужно еще немного времени.

Среди сегодняшнего всеобщего негативизма по любому поводу, честно говоря, хочется пожелать ETV+ достичь рейтинга и успеха.

Евгения Зеленская, бывший журналист из Ида-Вирумаа

Мне кажется, что телевидение в принципе отживает свое. К сожалению или счастью. Что касается ПБК, то противостоять ему будет сложно, так как, как правильно уже сказала Дарья Саар, у этого канала долгая история и, разумеется, масштабы иные.

Вопрос повышения рейтинга ETV+ сложный. Я вижу такие направления – совершенствовать профессиональные навыки команды, чтобы качество картинки и содержания было на высоком уровне, активно привлекать к работе молодежь и активно рекламировать сюжеты и передачи в социальных сетях и вообще в интернет-среде.

Однако я пессимист и считаю, что через пять лет вряд ли что-то изменится в лучшую сторону. И это не в обиду тем, кто вкладывает в канал свои силы, время и душу. Это просто время такое грядет – время, когда телевидение перестает быть сильным источником информирования. А что касается местных телеканалов, то они всегда сильно проигрывали по сравнению с акулами вроде российских федеральных.

Расмус Кагге, бывший тележурналист (ETV), специалист по коммуникации

Я нечасто смотрю телевидение, однако настроил свой приемник таким образом, чтобы он переключался на ETV+ автоматически, когда начинаются такие передачи как "Инсайт", "Незнайка на луне" и "Время решать".

Для меня важно, чтобы та стабильность, которой добились на телеканале, продолжалась и развивалась. Безусловно, с экономической точки зрения делать телевидение для маленького общества, это дело затратное и невыгодное. Закрыть канал легко, хоть завтра, но прежде необходимо подумать, как его развивать и улучшать.

У меня есть пара идей, что можно было бы сделать. Например, полностью перенести его в Нарву и делать все передачи там. Можно перемешать передачи ETV+ с передачами на ETV2, чтобы эстонская аудитория их больше замечала.