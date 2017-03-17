В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", а "Ювентус" с "Барселоной"

Избранный новым председателем правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Эрик Роозе считает, что у телеканала ETV+ есть потенциал, но его аудитория растет медленно, и если через пять лет ситуация не изменится, то будущее телеканала выглядит мрачно.