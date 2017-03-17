В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", а "Ювентус" с "Барселоной" ({{commentsTotal}})
В швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Пары выглядят следующим образом:
"Атлетико" (Испания) – "Лестер" (Англия),
"Боруссия" (Германия) – "Монако" (Франция),
"Бавария" (Германия) – "Реал" (Испания),
"Ювентус" (Италия) – "Барселона" (Испания).
Первые матчи пройдут 11-12 апреля, ответные – 18-19 апреля.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал".
Редактор: Сергей Михайлов