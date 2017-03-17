Владимир Иванов не сумел выйти в полуфинал на турнире во Франции

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов не сумел пробиться в полуфинал турнира серии ITF во французском Пуатье с призовым фондом 15 000 долларов США.

В пятницу, 17 марта, в поединке 1/4 финала Владимир Иванов (ATP 441) уступил посеянному под вторым номером французу Реми Бутилье (ATP 346) - 4:6, 6:7.

Матч продлился 1 час и 30 минут. В активе эстонца было 5 эйсов. При этом Бутилье смог подать навылет 14 раз.

Во втором круге, как писал rus.err.ee, француз был сильнее третьей ракетки Эстонии Кеннета Райсма.

На турнире во Франции Райсма и Иванов также выступают в парном разряде. В пятницу вечером они сразятся за выход в финал против бельгийско-французской пары.