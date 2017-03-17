ФОТО: в Русском театре прошла генеральная репетиция спектакля "Бред вдвоем"

Знаменитую пьесу Эжена Ионеско ставит Лауреат национальной театральной премии Артём Гареев. В разных странах и в разное время режиссеры находили и продолжают находить свои ответы на вопросы, заложенные в произведении, которое допускает самые невероятные трактовки. Эстетика театра абсурда балансирует на тонкой грани трагического и смешного, смешивая их в пропорциях, свойственных только ей.

Артём Гареев руководствуется, прежде всего, словами самого Ионеско: "Мне представляется, что половина театральных произведений, созданных до нас, абсурдна в той мере, в какой она, например, комична; ведь комизм абсурден. И мне кажется, что прародителем этого театра, великим его предком, мог быть Шекспир, который заставляет своего героя сказать: "мир — это история, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, лишенная всякого смысла и значения".

"Возвращаясь к самому себе, — прошу за это прощения, — скажу, что и я, и еще кое-кто хотели сделать очевидным не любовную историю, адюльтер, или даже нечто социальное. Мы хотели вывести на сцену и показать зрителям само экзистенциальное существование человека в его полноте, целостности, в его глубоком трагизме, его судьбу, то есть осознание абсурдности мира. Ту самую историю, "рассказанную идиотом", - сказал режиссер.