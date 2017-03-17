В пятницу до полуночи на бензоколонках Таллинна можно заправиться дешево

Крупные продавцы топлива в пятницу, 17 марта, снизили цены на бензин и дизельное топливо на большинстве АЗС.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что в пятницу на большинстве заправок Таллинна литр бензина стоит 1,087 евро, а литр дизельного топлива - 1,169 евро.

Еще накануне литр бензина отпускали в розницу по 1,159 евро, а литр дизельного топлива - по 1,169 евро.

За снижением цен стоит кампания фирмы Neste. До наступления субботы сегодня в полночь данное предприятие продает топливо по оптовым ценам.

Однако примеру конкурента последовали и другие продавцы топлива, причем у них стоимость топлива может быть еще и ниже. Дело в том, что клиенты Neste во время кампании не могут пользоваться дополнительной скидкой по клиентской карте. В то же время, директор по продажам моторного топлива Statoil Меэлис Мигур заверил ERR, что на заправках фирмы скидки по карте клиента продолжают действовать и сегодня.